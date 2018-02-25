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الوطن

السيطرة على حريق بمصنع للمراتب بسوهاج

اليوم AM 09:20
كتب: خالد الغويط
السيطرة على حريق بمصنع للمراتب بسوهاج

صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق اندلع في مصنع للمراتب "قطاع خاص" بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، بسبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، إخطارا من الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة الكوثر، بنشوب حريق بناحية المنطقة الصناعية، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمصنع "رويال" لتصنيع المراتب "قطاع خاص" ملك (جرس.و.ح – 44 عاما) ويقيم دائرة القسم، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

بسؤال مالك رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بماكينة التصنيع، وأضاف باحتراق 30 مرتبة و15 جوال فيبر، ونفى الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 82، إداري القسم، لسنة 2018، وجارِ العرض على النيابة العامة.

 

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