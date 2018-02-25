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الوطن

بسبب معاكسة شقيقته.. عامل يطعن أخر بمطواه في الغربية

منذ 27 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف:
بسبب معاكسة شقيقته.. عامل يطعن أخر بمطواه في الغربية

صورة أرشيفية

تعد عامل بقرية "ابيار" التابعة لمركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية على أخر بمطواه بسبب معاكسة الأخير لشقيقته.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مأمور مركز كفر الزيات عن مستشفي كفر الزيات العام بوصول "ا س ا"، 20 عاما، عامل مقيم قرية ابيار التابعة لدائرة المركز، مصابا بجرح طعني بالظهر و نزيف بالبطن والصدر.

على الفور.. انتقل ضباط البحث الجنائي، وكشفت التحريات عن قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقة المدعو "م ر ش،  27 عاما"، عامل تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد قيام المجني عليه بالتعدي عليه، وإصابته بكدمات وجروح في الجسد، وذلك أثناء معاتبته له على قيامه بمعاكسة شقيقته، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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