ماكرون وميركل يبحثان مع بوتين تنفيذ قرار الهدنة في سوريا

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدءًا من الغد، تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال القتالية وتحقيق السلام في سوريا.

وذكر بيان صادر عن قصر الإليزيه، اليوم، أن قرار مجلس الأمن، كان خطوة لا بد منها، وأن فرنسا ستتابع عن كثب تطبيقه خلال الأيام المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تعرضًا للعنف وشح الأغذية، وإجلاء المرضى بشكل عاجل، مؤكدا ضرورة تحرك جميع البلدان المعنية وعلى رأسها الدول الضامنة لمسار أستانة، روسيا وتركيا وإيران، خلال الأيام المقبلة لتطبيق القرار بشكل كامل.