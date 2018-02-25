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الوطن

العناني: سنستغرق 5 سنوات في استخراج آثار كشف المنيا الأخير

منذ 33 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
العناني: سنستغرق 5 سنوات في استخراج آثار كشف المنيا الأخير

خالد العناني

قال خالد العناني، وزير الآثار، إنه يوجد أكثر من 80 صحيفة عالمية تتحدث اليوم عن الكشف الآثري الضخم في محافظة المنيا.

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الكشف عبارة عن جبانة كبيرة وجدوا بها 8 ممرات،  تؤدي إلى مقابر لكبار الكهنة الذين كانوا يعيشوا في تلك المنطقة، مشيرا إلى أنه من المتوقع استخراج الآثار خلال الخمس سنوات القادمة. 

وتابع وزير الآثار أن الجبانة يوجد بها أيضا 40 تابوت، ومازال الحفر جاري وكل ما تم اكتشافه بداية فقط وليست نهاية، متابعا: "لقينا أعضاء كاملة لمصريين قدماء داخل أواني"، وأديب متعجبا: "لسه موجودين بعد 2000 سنة؟!".

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