وزير "قطاع الأعمال": القيمة السوقية لـ"أبل" 25 ضعف البورصة المصرية

أكد الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، وجود خلل هيكلي فيما يتعلق بإدارة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، وأن هناك وظائف خدمات ووظائف مساعدة بشكل أكبر من المطلوب.

وأضاف بدوي، في حواره ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة "mbc مصر" أن القيمة السوقية لشركة "أبل" تبلغ نحو 25 ضعف البورصة المصرية، وبالتالي لابد من توسيع التداول في البورصة.

وأوضح أن شركات الأسمنت والحديد التابعة للدولة تسجل خسائر مستمرة، رغم وجود حركة معمار على مستوى الجمهورية "غير مسبوقة من أيام الأهرامات".

وتابع "الشركات دي كل ما بتبيع كتير بتخسر أكتر، لأنها في منافسة مع شركات أخرى، ولأن الأمر خاضع لتكلفة الإنتاج أيضا".