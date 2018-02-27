حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بقنا

قررت نيابة مركز شرطة نجع حمادي، اليوم، حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، 4 أيام في تهم سرقة السيارات بالإكراه.

كان اللواء علاء محمود العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بضبط، "محمد. ع" مقيم البحر الأحمر وسجل خطر فئة 4 (ب) ومتهم في 37 قضية "سرقة بالإكراه"، و"خالد. ب" عاطل مقيم عزازية دشنا،، و"الحسيني. م" مقيم الرئيسية نجع حمادي وسبق اتهامه في 18 قضية سرقة.

وخلال مداهمة المزعة عثر بحوزة المتهمين المذكورين وبحوزتهم بندقيتين آلتين وفرد روسي وكمية الذخيرة الحية، واعترفوا بوقائع سرقات سيارات منها سيارة رقم 10969 نقل جنوب سيناء، مبلغ بها محضر 1982 جنح قوص.