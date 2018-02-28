أنصار مبارك يهنئون سوزان بعيد ميلادها: شمس الحقيقة ستنجلي

هنأ أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك، اليوم الأربعاء، حرمه سوزان مبارك، بمناسبة عيد ميلادها الـ77.

ونشرت صفحة "أنا أسف يا ريس" عبر موقع "فيس بوك"، الداعمة للرئيس الأسبق، تهنئة بمناسبة عيد ميلادها قالت فيها: "كل عام والسيدة والأم الفاضلة سوزان مبارك بألف خير، أدام الله عليكي نعمة الصحة والعافية وجعل مجهودك في خدمة المرأة والوطن في ميزان حسناتك".

وأضافت الصفحة: "لا تحزني إن جحد البعض بما فعلتيه يوما، فقد جحدوا من قبل بمن خدمهم طوال 62 عاما، لكن تذكري دائما أن مهما طالت غيمة الكذب والافتراء فلا بد من شمس الحقيقة أن تنجلي".