أشرف مرعي: ننسق مع "الوطنية للانتخابات" لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة

قال أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، إن المجلس القومي للسكان أكد وجود 10% من المواطنين يعانون من الإعاقات المختلفة، مشيرا إلى تواصله مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، أسوة بالدول الأوربية.

وأضاف مرعي، خلال كلمته بمؤتمر المجلس القومي لشؤون الإعاقة بعنوان "تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية"، اليوم، أن الدول الأوربية لديها إحصائية تتمتع بوجود خطط لتيسير مشاركة المعاقين في الانتخابات، من حيث وسائل التنقل وتوفير أماكن مناسبة لهم للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن الحلقة النقاشية تدرس الفجوة التي تواجه ذوي الإعاقة من خلال العمل الجماعي والخروج، بما يفيد الدولة لتسير مشاركتهم في الانتخابات.