القبض على عاطل بحوزته "خرطوش" و8 طرب حشيش في كمين بالعياط

ألقت قوات أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش و8 طرب حشيش في كمين أمني بمنطقة العياط.

أفادت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، بأن المتهم سبق اتهامه في 4 قضايا سرقات، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الاتجار، وتم التحفظ عليه، وأُخطر المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.