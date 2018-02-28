الصين بصدد تطوير سكك حديدية سرعتها 400 كيلومتر في الساعة

ذكر عالم بارز في قطاع تطوير تقنية السكك الحديدية فائقة السرعة، أن الصين بصدد تطوير قطارات رصاصة جديدة تبلغ سرعتها القصوى 400 كيلومتر في الساعة.

وكشف دينغ رونغ جيون، عضو الأكاديمية الصينية للهندسة، أن الصين تجري بحوثا كذلك حول الجيل التالي من القطار المغناطيسي بسرعة قصوى تبلغ 600 كيلومتر في الساعة.

وقال دينغ إننا "نركز حاليا على كيفية ربط الإشارات التلفزيونية بالقطارات لكي يتمتع الركاب بمشاهدة الأفلام على نوافذ تتحول إلى شاشات".

وتمت إضافة نظام قيادة مغناطيسي دائم إلى القطارات ويخضع حاليا للتقييم، كما ستستخدم تقنية القيادة الآلية بدون سائق في المستقبل.

وفي هذا الصدد، ازدادت السرعة القصوى لقطارات الرصاصة في الصين إلى 350 كيلومترا في الساعة ، حيث دخلت قطارات "فوشينغ"(التجديد) طور التشغيل بين بلديتي بكين وشانغهاي في 21 سبتمبر 2017.

وتمثل قطارات فوشينغ تطويرا كبيرا لقطارات "خهشيه"(الانسجام ). وتتميز قطارات فوشينغ، المصممة والمصنعة في الصين بشكل كامل، بأنها أوسع وذات كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، كما تدوم خدماتها لفترة أطول ويمكن الاعتماد عليها بشكل أكبر.