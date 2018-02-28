الصين توافق على إقامة 3 مناطق تجريبية للتنمية المستدامة

منح مجلس الدولة موافقته لشنتشن وتاييوان وقويلين لبناء مناطق ابتكار تجريبية لتنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.

وذكر بيان مجلس الدولة اليوم إنه ينبغي على تاييوان، بوصفها مدينة قائمة على الموارد، التركيز على التحول والارتقاء.

وينبغي على الحكومة المحلية ووزارة العلوم والتكنولوجيا تقديم الدعم.

وتهدف الصين إلى فتح نحو عشر مناطق تنمية وطنية سعيا للتوصل لحلول للنمو المستدام وفقا لخطة مجلس الدولة الصادرة في ديسمبر 2016.

وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة هو خطة للقضاء على الفقر عالميا بحلول 2030.

وبإقامة مشروعات ابتكارية تجريبية بمناطق التنمية، تأمل الصين بتكرار النجاح بأنحاء البلاد وتقديم الحلول الصينية للدول الأخرى.