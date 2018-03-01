"تموين الفيوم": إضافة 17 مركزا جديدا لخدمة عملاء بطاقات التموين الذكية

قال المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين، بمحافظة الفيوم إن 17 مكتب تمويني، تم تحويله كمراكز خدمة للبطاقات التموينية الذكية، خلال شهر فبراير الماضي، لحل مشاكل المواطنين مع البطاقات التموينية الذكية.

وأضاف، وكيل وزارة التموين، في تصريح خاص لـ"الوطن"، صباح اليوم، أن عدد مراكز خدمة البطاقات التموينية الذكية، أصبح على مستوى مراكز المحافظة، بعد إضافة المراكز الجديدة، 53 مركزا خدميا حتى نهاية فبراير الماضي، وأشار إلى أن العدد المستهدف لمراكز الخدمة يبلغ 74 مركزا، يتم إنشاء المراكز الجديدة على مراحل.