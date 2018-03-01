ضبط طبيب استأصل كلية مريض دون عمله بالمنوفية

ألقت وحدة مباحث مركز أشمون في محافظة المنوفية، القبض على طبيب، عقب تلقيها بلاغا يفيد باكتشاف مريض باستئصال كليته أثناء إجراء عملية إزالة حصوة بالكلى، في أحد العيادات الخاصة بمركز أشمون تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق والتي قررت التحفظ على الكلية التي تم استئصالها.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بتحرير بلاغ بمركز شرطة أشمون من "رضا.ع.س" 46 سنة مقيم بقرية طليا التابعة لمركز أشمون، يفيد بقيام "ر.م.ر" طبيب باستئصال كلية شقيقه "أحمد" 29 سنة أثناء إجراء عملية حصوة.

وأضاف المواطن في بلاغه أنه تم إجراء العملية الجراحية داخل عيادة الطبيب بمدينة أشمون، وفوجئ بعد خروج الطبيب من غرفة العمليات بأنه استئصل الكلية لوجود أزمات بها دون علمهم.

وعلى الفور توجه أهل المريض إلى مركز الشرطة لتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وقامت وحدة مباحث المركز بالقبض على الطبيب، وتم تحرير المحضر رقم 2501 إداري أشمون لسنة 2018 وباشرت النيابة التحقيق وقررت التحفظ على كلية المريض وانتداب لجنة طبية لمراجعة الحالة المرضية للمواطن محل البلاغ وتقديم الرأي الطبي حول الحالة.