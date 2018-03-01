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الوطن

السيسي: هدخلكم التصنيف العالمي لأفضل 50 جامعة في العالم بالأمر

منذ 12 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
السيسي: هدخلكم التصنيف العالمي لأفضل 50 جامعة في العالم بالأمر

السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لن يقبل ببناء جامعات مصرية جديدة إلا بعض حصولها على شهادة توأمة مع جامعة من أفضل 50 جامعة في العالم.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة:" مش هتتعمل جامعة جديدة في مصر وأنا موجود إلا لو عملت توأمة مع جامعة من أفضل 50 جامعة في العالم".

وتابع الرئيس السيسي: "لن يسمح بفتح جامعة في مصر تاني وتطلع خريجين تاني، ولو عاوزين خلوا الجامعات المتقدمة تحط شهادتها معانا، وكل مجموعة عاوزة تعمل جامعة في مصر تجيب لي تؤمة وتجيب لي الشهادة المصرية وعليها ختم الجامعة وأنا هطلع القرار".

واستطرد الرئيس السيسي:"مش انتوا بتقولوا خرجنا من التصنيف العالمي أنا هدخلكوا جوة التصنيف العالمي بالأمر".

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