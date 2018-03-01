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الوطن

السيسي: عايشين عشان ندي الناس.. و"مدبولي" يرد: "ربنا هيجبر بخاطرنا"

منذ 14 دقيقة
كتب: عزة عطية
السيسي: عايشين عشان ندي الناس.. و"مدبولي" يرد: "ربنا هيجبر بخاطرنا"

السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بالالتزام بتاريخ انتهاء وتسليم الشقق السكنية. 

وقال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمدينة العلمين اليوم: "أنا بفكر الدكتور مصطفى الـ200 ألف وحدة بتوع الناس البسطاء معادنا 2018، المليون مواطن يدخلوا يتسكنوا.. وبقول للدكتور مصطفى عاوزين نسكنهم بفرش.. هندي الإسكان ده كله مفروش.. فعلا الإلم والغضب والحزن اللي موجود في أهالينا أوعى تقوله هات السرير المكسر ودخله في الشقة دي.. أمال إحنا عايشين ليه.. عايشين عشان ندي الناس.. قسما بالله ما حد هيراضي ويفرح الناس إلا لما ربنا يفرحه ويراضيه".

وناشد الرئيس، رجال الأعمال بالتعاون في توفير الأثاث والمفروشات للأصحاب الشقق لاسكنية، قائلا: "لازم منسبش الناس الغلابة ونقف جنبهم". 

وبدوره، رد الدكتور ممدوح شعبان رئيس جمعية شفاء الأورمان، على الرئيس السيسي، قائلا: "ربنا هيجبر بخاطرنا وخطر مصر إنشاء الله رب العالمين".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مدينة العلمين الجديدة، وعددا من المشروعات منها متحف آثار مطروح، عبر "الفيديو كونفرانس"، ليصبح أول متحف أثري شامل بمحافظة مطروح يضم مجموعة كبيرة من الآثار للعصور المختلفة.

 

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