السيسي للمصريين: الإساءة للجيش والشرطة "مش حرية رأي".. ولن أسمح بها

أكد الئيس عبدالفتاح السيسي أن الإساءة للجيش والشرطة تعد إساءة لكل المصريين، قائلا: "لن أسمح لأحد بالإساءة للجيش والشرطة".

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات الجديدة بمدينة العلمين اليوم: "الجيش والشرطة اللي بيمثلوا المصريين، بقالهم 4 سنين بيسقط منهم شهداء ومصابين، وطبعا لا يليق إن إنتوا تسمحوا بالإساءة ليهم، وده مش دور الإعلام بس ده دور كل الأجهزة، لو حد أساء للجيش والشرطة، ده بيسيء لكل المصريين، كده مش وجهة نظر ومش حرية رأي.. كده بتسيء للمصريين اللي هما كلهم ولاد الجيش والشرطة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة العلمين الجديدة، وعددا من المشروعات منها متحف آثار مطروح، عبر "فيديو كونفرانس"، ليصبح أول متحف أثري شامل بمحافظة مطروح يضم مجموعة كبيرة من الآثار للعصور المختلفة.