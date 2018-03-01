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الوطن

مدحت العدل: شريهان ستعود للتمثيل عن طريق "كوكوشانيل"

منذ 52 دقيقة
كتب: ضحى محمد
مدحت العدل: شريهان ستعود للتمثيل عن طريق "كوكوشانيل"

مدحت العدل

استضاف برنامج "مصر من البلكونة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد فتحي والإعلامية ياسمين نورالدين، والمذاع على محطة DRN، في أولى حلقاته، اليوم، المؤلف والشاعر الغنائي والمنتج السينمائي الدكتور مدحت العدل.

جاءت ظهور العدل في إطار استضافة "مصر من البلكونة" لجميع مقدمي البرامج بالمحطة.

وكشف رئيس جمعية المؤلفين عن عوده الفنانة شريهان للساحة الفنية بعد فترة غياب استمرت 15 عاما من خلال قصة "كوكوشانيل".

واختتم مقدمي البرنامج حديثهم بدعوة المستمعين لمشاركتهم من خلال المداخلات التليفونية بدءً من الأحد المقبل، كما اعلنا عن إذاعة حوار حصري مع صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس، تكشف فيه عن أسرار في حياتها المهنية والشخصية تذاع لأول مرة.

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