شروط الاشتراك بورشة النقد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، فتح باب التقديم لورشة النقد السينمائي مع رامي عبدالرازق، في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، على أن تستكمل خلال أيام المهرجان في الفترة من 18 وحتى 24 إبريل المقبل.

وتم تحديد عدة شروط للاشتراك في الورشة، منها أن يكون الملتحقين من أبناء محافظة الإسكندرية، ولا يقل عن عمره عن 16 عاما، فضلا عن تفرغه الكامل طوال الأيام المحددة.

وسوف يتم النظر في طلبات التقديم عن طريق ملئ الاستمارة وإرفاقها بمقال نقدي عن فيلم "الخروج للنهار"، للمخرجة هالة لطفي، لا يقل عن 500 كلمة ولا تزيد عن 1000، فيما سوف يكون أخر موعد لإرسال الطلبات 22 من شهر مارس الجاري.

تقام فاعليات الدورة الرابعة من المهرجان والتي تشتمل على عروض أفلام، ورش فنية، وندوات، في الفترة من 18 إلى 24 من شهر أبريل المقبل، وتنظمه جمعية دائرة الفن، وهي جمعية أهلية غير هادفة للربح مشهرة برقم 3845 لسنة 2016 طبقًا لاأحكام القانون 84 لسنة 2002، فيما سيتم الإعلان عن الأفلام المقبولة بالمسابقات الرسمية الروائية والتسجيلية التي ستتنافس علي جائزة هيباتيا الذهبية والفضية خلال أيام.