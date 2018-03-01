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الوطن

عضو "إسكان النواب": ما أُنجز من المدن الجديدة "إعجاز"

منذ 41 دقيقة
كتب: ضحى محمد
عضو "إسكان النواب": ما أُنجز من المدن الجديدة "إعجاز"

معتز عبد الفتاح

قال الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المدن الجديدة تؤكد أن مصر أصبحت دولة عصرية، مشيرًا إلى أن المنفذين يأخذون بأحدث ما وصلت له التصماميم والطرق والأساليب على مستوى العالم.

وأضاف نصرالدين، خلال حواره برنامج "الطريق إلى الاتحادية" لمعتز عبد الفتاح، المُذاع عبر فضائية "أون لايف"، مساء الخميس، "ما تم إنجازه في الإسكان يستغرق 4 أضعاف المدة التي أُنجز فيها، عدد المدن الجديدة التي أُنجزت إعجازًا وليس إنجازًا".

تابع عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه ينبغي إصدار تشريعات قوية للحد من أي تجاوزات في حق المدن الجديدة، مؤكدًا أن "المدن الجديدة طريقنا لبناء مجتمع نحلم به".

https://www.youtube.com/watch?v=MKdQ3dHcIQ8

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