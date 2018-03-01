السيسي: "لو فتحنا باب حجز المدن الجديدة هنغطي الاستثمارات وزيادة"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "وزارة الإسكان لو فتحت الحجز في المدن الجديدة، كل الاستثمارات هتغطي وزيادة".

خلال كلمته في افتتاح مدينة العلمين الجديدة اليوم: "أحنا مفرملين علشان مانبعش لحد حاجة تكون ناقصة صرف صحي أو محطات ماية، لما قولنا سنتين، قولنا علشان المواطن يجي يعيش صح مش يجي يلاقي رملة في الشقة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مدينة العلمين الجديدة، وعددا من المشروعات منها متحف آثار مطروح، عبر "الفيديو كونفرانس"، ليصبح أول متحف أثري شامل بمحافظة مطروح يضم مجموعة كبيرة من الآثار للعصور المختلفة.