نشرة انتخابات الرئاسة| غلق باب التنازل عن الترشح وطبع بطاقات الاقتراع

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، والتي فُتح باب الدعاية لمرشحيها يوم 22 فبراير الجاري، حيث انتهت رسميا المدة المحددة قانونا لتقديم التنازلات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2018، وأغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات باب التنازل.

قال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن بطاقات الاقتراع ستتضمن المرشحين عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى.

وأضاف في تصريحات صحفية نقلتها عنه فضائية "إكسترا نيوز" أن الهيئة ستبدأ في اتخاذ إجراءات طباعة بطاقات الاقتراع، مؤكدًا أن الهيئة لم تتلق أي طلبات من المرشحين بالتنازل عن ترشحه.

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