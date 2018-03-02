مديريات الأمن تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية بزيارة للمدارس

نظمت إدارات الحماية المدنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عدة فعاليات احتفالاً بتلك المناسبة ووجهت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة عددا من الزيارات لبعض المدارس بالمحافظة "مدرسة الشيخ زايد للتعليم الأساسي بأكتوبر ومدرسة شبرامنت الإعدادية بأبو النمرس ومدرسة إمبابة الثانوية العسكرية ومدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بالعجوزة".

ونفد رجال من الإدارة خلال تلك الزيارات بيانات عملية (إخلاء المبنى من التلاميذ في أثناء حدوث حريق)، كما استمع التلاميذ لشرح مبسط عن الأجهزة المستخدمة في الإطفاء والأجهزة الحديثة لدى الإدارة، وجهود رجال الحماية المدنية في حماية أمن وممتلكات المواطنين.

وتفقد مدير أمن الإسماعيلية وعدد من قيادات المديرية المعدات والأجهزة الحديثة بإدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية السلم الهيدروليكي الذي يصل ارتفاعه لنحو 73 مترا بما يعادل 12 طابقا، وسيارة البوتقة الناقلة للمواد المتفجرة، والروبوت والكشف عن المعادن، والغطس والإنقاذ البري وتجربة ميدانية لكيفية التعامل مع الأجسام الغريبة وكيفية استخدام رجل المفرقعات للروبوت الآلي في التعامل معها.

وتفقد مدير أمن الشرقية والعميد مدير إدارة الحماية المدنية، في مرور إشرافي على وحدات الحماية المدنية في جميع المراكز والأقسام على مستوى المحافظة مع القيام ببيانات عملية وتدريبية على مواجهة الحرائق واستخدام التقنيات الحديثة والتجهيزات الخاصة بمواجهة الكوارث، وكذلك أقسام المفرقعات والتأكد من صلاحيات وسلامة جميع الأجهزة والمعدات .

وأجرت تجارب ميدانية توضح كفاءة التجهيزات واستعدادات الحماية المدنية لمواجهة الحرائق في كافة الظروف ومدى مهارة رجال الإطفاء والإنقاذ وخبراء المفرقعات ومستوى تدريبهم المتقدم.

واستخدم رجال الحماية المدنية السيارات الخاصة بالإطفاء بتقديم عروض مختلفة لكيفية إخماد الحرائق وإنقاذ حياة المواطنين والتعامل مع العمارات السكنية المنهارة، كما وزعت إدارة الحماية المدنية مطبوعات وملصقات للتوعية والإرشادات الهامة في حالة حدوث كوارث أو حرائق وما يجب إتباعه.