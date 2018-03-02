محلب يصل إستاد القاهرة للإدلاء بصوته في انتخابات "المهندسين"

وصل المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس الوزارء السابق، منذ قليل، استاد القاهرة للإدلاء بصوته في انتخابات المهندسين على مقعد النقيب.

وفتحت اللجان المشرفة على الانتخابات باب التصويت من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساء بجميع مقرات الاقتراع.

ويصوت المهندسون، اليوم، على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين ورؤساء النقابات الفرعية الذين خاضوا جولة إعادة.

وتشهد نقابة المهندسين، منافسة شرسة على مقعد النقيب بين المهندس طارق النبراوي على رأس تيار الاستقلال، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والمرشح على منصب النقيب على رأس قائمة في حب مصر، والمهندس مصطفى أبو زيد على رأس قائمة اتحاد المهندسين.