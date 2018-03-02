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الوطن

موجز الظهيرة| الشرطة تستجوب نتنياهو.. واستهداف الممر الآمن في "الغوطة"

منذ 32 دقيقة
كتب: دينا عبدالخالق
موجز الظهيرة| الشرطة تستجوب نتنياهو.. واستهداف الممر الآمن في "الغوطة"

نتنياهو

تقدم "الوطن"، موجزا لأهم أنباء الساعة الثانية عشر ظهرا، حيث أفادة قناة "أون لايف" الإخبارية، بأنّ الشرطة الإسرائيلية تستجوب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى في اتهامات بقضية فساد.

واحتشد مئات المهندسين على صناديق الاقتراع خلال المرحلة الثانية من انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالصالة المغطاة في استاد القاهرة للإدلاء بأصواتهم، وفتحت اللجان المشرفة على الانتخابات باب التصويت من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السابعة مساء بجميع مقرات الاقتراع.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، بأن تنظيمات إرهابية في "الغوطة" الشرقية تستهدف الممر الآمن المخصص لإجلاء المدنيين، وذلك حسبما أكدت قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية.

 

بالطوابير احتشاد مئات المهندسين على صناديق الاقتراع في ستاد القاهرة

عاجل إرهابيون في "الغوطة" يستهدفون الممر الآمن المخصص لإجلاء المدنيين

عاجل الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو في اتهامات بقضية فساد

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بالفيديو طلاب مدرسة ابتدائية يرددون نشيد "قالوا إيه" في طابور الصباح

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