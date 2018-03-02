"الصحفيين" تعلن عن فتح باب حجز وحدات العاصمة الإدارية الأحد المقبل

أعلنت لجنة الإسكان والمشروعات بنقابة الصحفيين، عن فتح باب حجز وحدات سكنية بالعاصمة الإدارية للصحفيين وأسرهم، في كمبوند the city، بداية من الأحد المقبل لمدة أسبوع.

وتبدأ المساحات من 150 متر وحتى 211، بسعر متر يبدأ بـ7000 جنيه، بمقدم 10% وتقسيط من 6 إلى 10 سنوات.

كان أبو السعود محمد مقرر لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، أكد من قبل أنه تم سداد مبلغ 179000 جنيه لعدد 41 زميلا من الحاجزين بمشروع بالوظة خلال عام 2016، وأنه جارى سداد باقى المبالغ المستحقة للحاجزين.

وأضاف أبو السعود محمد فى التقرير السنوى لمجلس النقابة، أنه تم تخصيص 100 مدفن للزملاء خلال العام، وعن مشروع نادى الصحفيين بالإسكندرية، قال: "تابعت اللجنة موقف نادى الصحفيين بالإسكندرية وسيتم تدعيم إنشاء النادي بمبلغ مليون و400 ألف جنيه، من خلال مساهمة الزملاء الصحفيين بدفع 5000 جنيه على كل خطاب لمشروع مدينتي مصروفات إدارية".

وأشار لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، إلى أن وزارة الإسكان وافقت بجلستها رقم 108 بتاريخ 11/7/2017 على تخصيص قطعة أرض رقم 9 بمساحة فى حدود 2360,9 بنشاط طبي، وأنه جار توفير المبلغ الذي حددته الوزارة والبدء في تنفيذ المشروع.