المتحدث العسكري: لجان قضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم سفر لجان قضائية لتسوية المواقف التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج.

وأضاف المتحدث العسكري: "صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على سفر (11) لجنة قضائية عسكرية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقييمين بالخارج، وإستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدى للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الذين تجاوزوا سن الثلاثين عام ، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون.

وتابع: من المقرر أن تبدأ تلك اللجان عملها إعتباراً من 9 مارس الجارى بكل من "الولايات المتحدة الأمريكية - إيطاليا - الكويت - المانيا - المملكة العربية السعودية - إنجلترا - اليونان - فرنسا - الإمارات - الأردن - البحرين"، وعلى جميع الشبان المقيمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم البيانات الآتية (الإسم رباعى – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة إستخراجها بالإضافة للرقم القومى )، وذلك لإيضاح موقفهم التجنيدى قبل سفر اللجان.

واستطرد: تيسيرًا على هؤلاء الشباب يمكن لذويهم المقيمين بمصر التقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات وتحديد الدولة المتواجد بها الشاب لإيضاح مواقفهم التجنيدية، وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية فور وصول اللجان بتلك الدول طبقا للتوقيتات المحددة.