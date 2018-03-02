تسجيل الدخول

الوطن

المتحدث العسكري: لجان قضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

منذ 31 دقيقة
كتب: طاهر محمد
المتحدث العسكري: لجان قضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج

تامر الرفاعي

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تم سفر لجان قضائية لتسوية المواقف التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج.

وأضاف المتحدث العسكري: "صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على سفر (11) لجنة قضائية عسكرية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقييمين بالخارج، وإستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدى للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الذين تجاوزوا سن الثلاثين عام ، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون.

وتابع: من المقرر أن تبدأ تلك اللجان عملها إعتباراً من 9 مارس الجارى بكل من "الولايات المتحدة الأمريكية - إيطاليا - الكويت - المانيا - المملكة العربية السعودية - إنجلترا - اليونان - فرنسا - الإمارات - الأردن - البحرين"، وعلى جميع الشبان المقيمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم البيانات الآتية (الإسم رباعى – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثى لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة إستخراجها بالإضافة للرقم القومى )، وذلك لإيضاح موقفهم التجنيدى قبل سفر اللجان.

واستطرد: تيسيرًا على هؤلاء الشباب يمكن لذويهم المقيمين بمصر التقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات وتحديد الدولة المتواجد بها الشاب لإيضاح مواقفهم التجنيدية، وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية فور وصول اللجان بتلك الدول طبقا للتوقيتات المحددة.  

 

أخبار متعلقة
وزيرة الهجرة تحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وزيرة الهجرة تحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
"القوى العاملة" ينشئ جروب "واتس آب" لحل مشاكل العمال المصريين بالخارج

"القوى العاملة" ينشئ جروب "واتس آب" لحل مشاكل العمال المصريين بالخارج
قبل "الرئاسية".. 8 قرارات لـ"الوطنية للانتخابات" بشأن المصريين بالخارج

قبل "الرئاسية".. 8 قرارات لـ"الوطنية للانتخابات" بشأن المصريين بالخارج
متحدث حملة السيسي: نواصل جهودنا للتعامل مع المصريين بالخارج

متحدث حملة السيسي: نواصل جهودنا للتعامل مع المصريين بالخارج
رئيس "المصريين الأحرار" يستقبل منسق حملة "مواطن" بالخارج

رئيس "المصريين الأحرار" يستقبل منسق حملة "مواطن" بالخارج

أخبار قد تعجبك

التعليقات

محمود مسلم يكتب: معارضة الإحراج الخارجي!!

أحدث الأخبار

مقتل 4 إغاثيين إثر هجوم لـ"بوكو حرام" في نيجيريا

مقتل 4 إغاثيين إثر هجوم لـ"بوكو حرام" في نيجيريا

مديريات الأمن تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية بزيارة للمدارس

مديريات الأمن تحتفل باليوم العالمي للحماية المدنية بزيارة للمدارس

بالصور| طلاب "فنون تطبيقية" وشباب النزهة يفرشون طريق المطار بالجداريات

بالصور| طلاب "فنون تطبيقية" وشباب النزهة يفرشون طريق المطار بالجداريات

"الصحفيين" تعلن عن فتح باب حجز وحدات العاصمة الإدارية الأحد المقبل

"الصحفيين" تعلن عن فتح باب حجز وحدات العاصمة الإدارية الأحد المقبل

موجز الظهيرة| الشرطة تستجوب نتنياهو.. واستهداف الممر الآمن في "الغوطة"

موجز الظهيرة| الشرطة تستجوب نتنياهو.. واستهداف الممر الآمن في "الغوطة"

اختيارات الوطن

بالفيديو| تسريب صوتي لمبارك عن ثورة يناير: هؤلاء أرادوا إزاحتي بأي ثمن

بالفيديو| تسريب صوتي لمبارك عن ثورة يناير: هؤلاء أرادوا إزاحتي بأي ثمن

بروفايل| «سالم».. كارثة جديدة

بروفايل| «سالم».. كارثة جديدة

شباب «شارع الشروق»: وداعاً للوظيفة

شباب «شارع الشروق»: وداعاً للوظيفة

أطفال الدرب الأحمر يتحدون العشوائية: «ما تيجى نرقص»

أطفال الدرب الأحمر يتحدون العشوائية: «ما تيجى نرقص»

ديكورات من ذاكرة التسعينات: القلب يعشق كل قديم

ديكورات من ذاكرة التسعينات: القلب يعشق كل قديم

الأكثر قراءة

عاجل