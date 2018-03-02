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الوطن

مؤشرات بتقدم هاني ضاحي في انتخابات المهندسين بالقاهرة

منذ 46 دقيقة
كتب: مريم الخطري
مؤشرات بتقدم هاني ضاحي في انتخابات المهندسين بالقاهرة

صورة أرشيفية

كشفت مؤشرات فرز أصوات لجان الاقتراع بالنقابة الفرعية بالقاهرة فوز المهندس هاني ضاحي رئيس قائمة مهندسون في حب مصر نقيبًا للمهندسين، والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة الـ 11 التابعين لقائمته.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت نتائج انتخابات نقابة المهندسين بالإسماعيلية، اكتساح المرشح هاني ضاحي على مقعد النقيب، حيث بلغت نسبته 374 مقابل حصول طارق النبراوي على 88 صوتا، ومصطفى أبو زيد 65 صوتا.

كما تصدر "ضاحي" في السويس، إذ حصد 197 صوتًا مقابل حصول النبراوي على 120 صوتا، وتتجه المؤشرات إلى اكتساح ضاحي في مدن القنال مع اكتساحه أيضا بالقليوبية، مقابل الحشد الذي تلقاه أيضا بفرعية القاهرة.

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