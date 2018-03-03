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الوطن

جامعة عين شمس تفتتح مشروع تنمية المهارات الحياتية لذوي الإعاقة الأحد

منذ 4 دقيقة
كتب: احمدابوضيف
جامعة عين شمس تفتتح مشروع تنمية المهارات الحياتية لذوي الإعاقة الأحد

وزير التعليم العالي

تفتتح جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة، الأحد المقبل، مشروع جامعة عين شمس لتنمية المهارات الحياتية والقدرات الإبداعية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

يأتي ذلك انطلاقًا من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبار 2018، عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وبرعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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