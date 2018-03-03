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الوطن

"آركت وعرائس" ومحاضرات توعوية.. نشاطات "ثقافة البحر اﻷحمر" الأحد

منذ 12 دقيقة
كتب: شيماء عادل
"آركت وعرائس" ومحاضرات توعوية.. نشاطات "ثقافة البحر اﻷحمر" الأحد

أرشيفية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، خلال الفترة ما بين 4 و8 مارس الجاري.

ففي رأس غارب تنظم الهيئة مجموعة محاضرات لطلاب المدارس بعنوان "التحرش أسبابه وعلاجه"، تلقيها المحاضرة علا داوود أخصائي التربية الخاصة، يوم 4 مارس، بمدرسة أحمد حسن الابتدائية، ويوم 7 مارس بمدرسة علي رفيع الثانوية بنات.

كما يستأنف القصر أعمال ورشة الـ"آركت" مع الفنان سيد عطيتو، خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس الجاري، بجانب ورشة أشغال يدوية ينظمها القصر لتعليم فنون الكريستال والخرز مع الفنانة شوق سامح، يوم 8 مارس الجاري بالمدرسة الفكرية بالمدينة.

ويستقبل بيت ثقافة القصير يوم 4 مارس الجاري، حضانة "فيوتشركيدز" بحي مبارك بالقصير لعمل ورشة فنية وتعلم كيفية التلوين، بجانب تنظيم عرض مسرح عرائس ومسابقات ترفيهية في العاشرة صباحا ببيت الثقافة.

وفي حلايب تعقد الهيئة محاضرة بعنوان "دور الاتصلات في تحقيق التنمية"، يلقيها عبد الكريم جاد المولى يوم 7 مارس الجاري بمدرسة حلايب الإعدادية الثانوية في العاشرة صباحا، بجانب تنظيم ورشة فنون تشكيلية باستخدام أوراق البريستول والألوان المختلفة للرسم الحر يوم 8 مارس الجاري بقاعة الأنشطة بقصر الثقافة في الرابعة عصرا.

وفي أم الحويطات تقيم الهيئة محاضرة بعنوان "مصر السلام" يلقيها أحمد رضوان ببيت الثقافة يوم 8 مارس الجاري.

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