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الوطن

"مستقبل وطن" بالدقهلية: 6 مؤتمرات لدعم وتأييد السيسي بالانتخابات

منذ 27 دقيقة
كتب: صالح رمضان
"مستقبل وطن" بالدقهلية: 6 مؤتمرات لدعم وتأييد السيسي بالانتخابات

أحد مؤتمرات الحزب

قال محمد حمودة، أمين حزب مستقبل وطن بالدقهلية، إن الحزب نظم عدة مؤتمرات لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وسيكون الختام بمؤتمر حاشد يوم 15 مارس أمام نقابة الزراعيين بالمنصورة في بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وأضاف حمودة، في بيان صحفي، أن الحزب وحملة عشان تبنيها، تهدف إلى تنظيم 6 مؤتمرات خلال الحملة، انتهينا من تنظيم 4 منها، فنظمنا مؤتمر يوم 26 فبراير في قرية أبو داود السباخ مركز تمي الأمديد، ويوم 28 فبراير في ميت غمر، وفي أول مارس الجاري في بني عبيد، وفي يوم 3 مارس في بلقاس، ويتبقى لنا مؤتمر يوم 8 في قرية شها مركز المنصورة، وسيكون الختام يوم 15 مارس بالمنصورة أمام مديرية الزراعة".

وأكد أن دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واجب على كل المصريين، وذلك بعد الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي في ظل الظروف الصعبة التي تحاك لمصر من جميع الاتجاهات.

وذكر نعمان سمير أمين الإعلام بالحزب، أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة من حيث التأثير والأصوات الانتخابية حيث أن عدد أصوات الناخبين بالمحافظة يزيد عن 4 ملايين صوت انتخابي، واللجان العامة 23 لجنة، و793 مقرا أو مركزا انتخابيا، تضم 983 لجنة انتخاب.

وأضاف، في بيان صحفي، أن المؤتمرات تهدف لتوعية المواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتعريف بمشروعات عملاقة أقامتها الدولة فى فترة تولي السيسي في كافة المجالات، منها مشروع الضبعة النووي، والعاصمة الإدارية، وقناة السويس الجديدة.

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