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الوطن

ضبط مخبزين باع أصحابهما 28 جوال دقيق في السوق السوداء بالغربية

منذ 22 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف:
ضبط مخبزين باع أصحابهما 28 جوال دقيق في السوق السوداء بالغربية

صورة ارشيفية

ضبطت مباحث تموين الغربية، مخبزين بلدي تصرف أصحابهما في 28 جوال دقيق بلدي، مدعم، وبيعها في السوق السوداء بقطور.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد ضبط "محمد ع ا"، 35 عاما صاحب مخبز بلدي بقرية سجين الكوم، مركز قطور، لقيامه بالتصرف فى 12 جوال دقيق، زنه الجوال 50 كجم، في المحضر رقم 7  أحوال إدارة مباحث التموين.

وضبط "ماجد ك ع"، صاحب مخبز بلدي بقرية ابشواى، مركز قطور والمسئول عنه المدعو "إبراهيم ك ع"، 38 عاما، مقيم بذات الناحية لقيامه بالتصرف في 16 جوال دقيق، زنه الجوال 50 كجم، في المحضر رقم 8 أحوال إدارة مباحث التموين.

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