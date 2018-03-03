"زغاريد وتسلم الأيادي" بمؤتمر "انزل شارك" لتأييد السيسي

استقبل المعلمون مؤتمر "إنزل شارك.. مصر الأهم" لدعم الرئيس السيسي المنعقد حاليًا بمقر المهن التعليمية بالزغاريد على أنغام "تسلم الأيادي" وهتف الحضور "بنحبك يا سيسي بنحبك يا سيسي"، وتوافد الآلاف من المعلمين من جميع مراكز محافظات الجمهورية، للمشاركة في المؤتمر وذلك لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من القيادات السياسية، والنقابية والشعبية على مستوى الجمهورية، ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية والنقابات الفرعية، وعدد غفير وحاشد من المعلمين من مراكز محافظات مصر كافة.