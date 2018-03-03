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الوطن

ضبط راكب بـ"10 آلاف جنيه مزورة" في محطة مترو شبرا

منذ 5 دقيقة
كتب: محمد سيف
ضبط راكب بـ"10 آلاف جنيه مزورة" في محطة مترو شبرا

صورة أرشيفية

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث مترو الأنفاق، عاملًا أثناء وجوده في محطة شبرا الخيمة وبحيازته 10 آلاف جنيه تختلف في ألوانها وملمسها عن مثيلاتها من الأوراق المالية الصحيحة "يشتبه أن تكون مقلدة".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر أنه حصل على هذه العملة من شخصين في منطقة حدائق حلوان مقابل عمولة لترويجها.

وبالكشف عنه جنائيًا، تبين أنه مسجل شقي خطر تحت فئة (ب) "سرقات عامة"، وسبق اتهامه في 42 قضية منها قضية جنح قسم الخارجة الوادي الجديد "أموال عامة".

وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة النقل والمواصلات إلى النيابة العامة.

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