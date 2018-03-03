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الوطن

بدء الموسم الصيفي بمجمع حمامات السباحة بالاستاد الرياضي بسوهاج

منذ 10 دقيقة
كتب: خالد الغويط
بدء الموسم الصيفي بمجمع حمامات السباحة بالاستاد الرياضي بسوهاج

بدء الموسم الصيفى بمجمع حمامات السباحة بالإستاد الرياضي بسوهاج

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إن مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، أعلنت بدء النشاط التدريبي الصيفى بمجمع حمامات السباحة باستاد سوهاج الرياضي، وحمامات السباحة بنادى "فزارة" الرياضى بجهينة، ونادى الرحلات بالكوثر، ضمن أنشطة الموسم الصيفي، والذى بدأ مع بداية الشهر الحالي.

وأوضح كمال أبوضيف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة لمجمع الحمامات بالإستاد الرياضي، ونادى فزارة الرياضي، ونادى الرحلات مع بداية النشاط الصيفي، وهناك 20 مدرب مؤهلين لتعليم وتدريب المترددين على السباحة، بالإضافة إلى 18 منقذ، متواجدين باستمرار حول حمامات السباحة، وهم حاصلين على دورات تدريبية متخصصة في مجال الإنقاذ.

وأضاف محمد محروس، مدير الاستاد الرياضي، أنه تم تخصيص فترات للطالبات والسيدات، وهناك اشتراك شهري للتدريب تحت إشراف مدربين مؤهلين مقابل اشتراك رمزي، بالإضافة إلى الفترات الحرة وكذلك وقت للأكاديميات الخاصة، حيث تم تخصيص عدة مواعيد على مدار اليوم والأسبوع وبنظام الفترات، ويتم تدريب الراغبين على الالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية وكلية التربية الرياضية.

 

 

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