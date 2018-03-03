18 دور نشر تشارك بمعرض للقراءة بمدرسة خاصة في سوهاج

أشاد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، بمعرض تحدي القراءة العربي بمدرسة جيل المستقبل بسوهاج، بمشاركة 18 دور نشر والذي تنظمة الإدارة العامة للمكتبات المدرسية بوزارة التربية والتعليم ومشروع التحدي العربي بالإمارات العربية ومديرية التربية والتعليم.

وأضاف عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق مبادرة لدعم المكتبات المدرسية بمليون كتاب جديد، في شتى المجالات الثقافية والفكرية والمعرفية التي تهدف إلى ترسيخ قيمة القراءة في الأجيال الجديدة.

وأوضحت الدكتورة هايدي جمال، مدير مدارس جيل المستقبل انه فى إطار مبادرة "المدرسة الخاصة نقطة إشعاع للمجتمع" استضافت مدرسة جيل المستقبل الخاصة للغات المعرض والذى حضر الافتتاح سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصرين، والدكتورة سمية صديق، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات المدرسية بالوزارة وأحمد مرزوق، ممثلا عن وفد مشروع التحدي العربي بالإمارات العربية ويستمر المعرض حتى الأربعاء القادم.

وقالت الدكتورة سمية صديق، مدير عام الادارة العامة للمكتبات المدرسية بالوزارة إن معرض تحدي القراءة العربي الذي يقام هو المسابقة الأكبر لتشجيع القراءة بالوطن العربي كله والتى أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.