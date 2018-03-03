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الوطن

مجدي يعقوب: ناشدت السيسي لوضع حجر أساس مستشفى أسوان الجديد

منذ 48 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مجدي يعقوب: ناشدت السيسي لوضع حجر أساس مستشفى أسوان الجديد

مجدي يعقوب

نفى الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، ما تردد من شائعات حول تردي وضعه الصحي، حيث إنه بصحة جيدة ويمارس عمله بشكل طبيعي، موضحًا أن وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، جاء لمركز القلب بأسوان لحضور مؤتمر علمي، بحضور مجموعة كبيرة من الباحثين والعلماء القادمون من إنجلترا وألمانيا وهولندا.

وأضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أنه خاطب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمجيئ لأسوان ووضع حجر الأساس لمستشفى أسوان الجديد، الذي سيصبح صرحا علميا كبيرا يخدم مرضى القلب، ومن المنتظر بعد 3 سنين افتتاح المستشفى.

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