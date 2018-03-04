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الوطن

وزير الأوقاف يفتتح مسجد الزهراء بالطور خلال العيد القومي لجنوب سيناء

منذ 12 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الزهراء بالطور خلال العيد القومي لجنوب سيناء

اللواء محمود عيسي

قال اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء إنه سيتم افتتاح مسجد الزهراء بمدينة الطور خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرا من مسجد الزهراء بحضور وزير الأوقاف خلال افتتاحه.

وأكد أن مسجد الزهراء يعد من أكبر مساجد مدينة طور سيناء حيث إنه يتضمن على مصلى للرجال بمساحة 850 مترا ومصلى للسيدات بمساحة 150 مترا ومدرسة قرآنية تحتوي على 6 فصول.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها سكرتير عام المحافظة بمدينة طور سيناء اليوم يرافقه فوزي المحاسب همام رئيس المدينة ومحمد عبد الحكيم سكرتير المدينة.

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