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الوطن

في حفل العشاء.. "بن سلمان" يحرص على مصافحة الفرقة الموسيقية

منذ 45 دقيقة
كتب: الوطن
في حفل العشاء.. "بن سلمان" يحرص على مصافحة الفرقة الموسيقية

السيسي وولي العهد

حرص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مصافحة الفرقة الموسيقية التي عزفت مقطوعة موسيقية بعد حفل العشاء الذي أقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمير والوفد المرافق له بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة مساء اليوم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، بمطار القاهرة الدولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر تستغرق ثلاثة أيام، برفقة عدد من الوزراء وكبار المسئولين السعوديين.

 

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