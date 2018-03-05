موجز الظهيرة| السيسي وبن سلمان في قناة السويس.. وتوقيع وثيقة "أمان"

الفريق مهاب مميش في كلمته أمام ولي العهد السعودي

تنشر "الوطن" موجز الثانية عشرة ظهرا، حيث استعرض الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، تفاصيل مشروعين بمنطقة القناة تم تنفيذهما في الفترة الأخيرة.

فيما يشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع بروتوكول وثيقة أمان في مقر الحكومة الدائم.

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اليوم.. رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول وثيقة "أمان" للعمالة المؤقتة

مميش يقدم عرضا أمام السيسي وبن سلمان عن مشروعين بالقناة