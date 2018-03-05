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الوطن

وزير الداخلية خلال حفل "تكريم أسر الشهداء": الوطن يستحق التضحية

منذ 27 دقيقة
كتب: محمد بركات
وزير الداخلية خلال حفل "تكريم أسر الشهداء": الوطن يستحق التضحية

حفل التكريم

وجه اللواء مجدي عبد الغفار، التحية لرجال الشرطة، والقوات المسلحة، خلال الحفل الذي اقامته وزارة الداخلية، لتكريم أسر شهداء الشرطة، بحضور مساعدي الوزير وعددا من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الداخلية، أن الوطن يستحق التضحية بالغالى والنفيس، ليبقى آمنا مطمئنا بفضل تضحيات أبنائه التى ستكون نورا ومنارة للأجيال القادمة.

وسلم وزير الداخلية في بداية الحفل، أسر الشهداء الأوسمة الممنوحة لأسماء الشهداء من رئيس الجمهورية، حيث عبروا عن إعتزازهم بتضحيات أبنائهم والتى تمثل مصدر فخر لكل عائلة شهيد قدم روحه فى سبيل أمن الوطن.

وقال عبد الغفار، خلال كلمته، إن مسيرة الوفاء والعطاء للشهداء التى نقف أمامها بكل الإجلال والإكبار ستبقى خالدة عبر أجيال وأجيال وشاهدة على كفاح الرجال الأبطال الذين بذلوا أرواحهم ليمنحوا الوطن الحياة ، وستظل تضحياتهم دافعاً لنا لتحقيق رسالة الأمن .

 و أعرب وزير الداخلية، عن تقديره لصمود أسر الشهداء التى جسدت كلماتهم خلال التكريم أروع معانى العطاء وعمق الإنتماء للوطن ، مؤكداً أن صمودهم يمثل سنداً قوياً لرجال الشرطة فى حربهم ضد الإرهاب ، مشيراً إلى أن شهدائنا الأبرار  أدوا واجبهم بكل صدق وأمانة فحق لأسرهم أن ينالوا منا  كل الرعاية والإهتمام والتقدير تكريماً لتضحياتهم ، وأن تكريم أسر هؤلاء الأبطال ، لا تفى تضحيات ذويهم وما قدموه من أجل بقاء الوطن .

ووجه وزير الداخلية التحية والتقدير لرجال الشرطة الأبطال ورجال القوات المسلحة البواسل الذين يبذلون كافة الجهود فى معركتهم الشريفة ضد الإرهاب ، مؤكداً أن الدولة المصرية كما إنتصرت فى كل مراحل تاريخها على الإرهاب والإرهابيين فستنتصر فى معركتها الحالية أيضاً، وستثبت للجميع أنها أكبر وأبقى من قوى البغى والعدوان.

 

 

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