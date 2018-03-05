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الوطن

وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة لقادة القوات المسلحة في يوم الشهيد

منذ 17 دقيقة
كتب: محمد بركات
وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة لقادة القوات المسلحة في يوم الشهيد

وزيرالداخلية

بعث اللواء  مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد. 

وقال في التهنئة: بمشاعر يملؤها الفخر والإجلال يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن أصدق مشاعر الإعزاز والفخر وأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.

وتابع: إن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة فى تاريخ الأمة عرفاناً وتقديراً لما قدمه الشهداء فداءً للشعب المصرى العظيم وربوع الوطن الغالى وسنبقى دوماً أوفياء لدمائهم الذكية لنواصل السير على دربهم إستكمالاً لمسيرة الكفاح والتضحية من أجل وطننا الغالى .

واختتم البرقية قائلا: حفظ الله قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً لوطننا الغالى ورحم شهدائنا الأبرار وعاشت مصر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة  للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقال فيها: يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال "بيوم الشهيد"، أن نذكر بكل فخر وإعتزاز تضحيات أبطالنا الشهداء الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً لمصرنا العظيمة، دفاعاً عن ترابها الغالى ليسطروا صفحات مضيئة حافلة بأروع معانى التضحيات، مختتما، عاشت قواتنا المسلحة ورعى الله أبطالها ورحم شهدائنا الأبرار وحفظ مصر قوية آمنة مستقرة. 

 

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