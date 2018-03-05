تسجيل الدخول

الوطن

تأجيل نظر الطعن على إلغاء حكم حظر النقاب بجامعة القاهرة لـ16 إبريل

منذ 22 دقيقة
كتب: محمد عيسى
تأجيل نظر الطعن على إلغاء حكم حظر النقاب بجامعة القاهرة لـ16 إبريل

صورة أرشيفية

قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من أحمد مهران المحامي وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، لجلسة 16 إبريل المقبل.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرا قضائيا، أوصت فيه بإصدار حكما نهائيا وغير قابل للطعن بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، في يناير 2016، برفض الدعاوى القضائية المطالبة ببطلان قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار بحظر ارتداء النقاب على السيدات عضوات هيئة التدريس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.

وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بإرتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بإرتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات.

وتابعت المحكمة: "كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الإتصال المباشر للطلاب بما يعني آلا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية".

أخبار متعلقة

غدا.. نظر الطعن لإلغاء حكم حظر النقاب بجامعة القاهرة

غدا.. نظر الطعن لإلغاء حكم حظر النقاب بجامعة القاهرة
"حتاتة": الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء أكدوا أن النقاب عادة وليس عبادة

"حتاتة": الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء أكدوا أن النقاب عادة وليس عبادة
المحامي المتقدم بدعوى منع النقاب: "زيّ مضر بالأمن القومي"

المحامي المتقدم بدعوى منع النقاب: "زيّ مضر بالأمن القومي"
رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان: "التدين حلو.. بس مش لازم النقاب"

رئيس "حقوق الإنسان" بالبرلمان: "التدين حلو.. بس مش لازم النقاب"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز «أوسكار 2018»

أحدث الأخبار

ماليزي يخلع ملابسه في طائرة ويتحرش بمضيفاتها بسبب "المواد الإباحية"

ماليزي يخلع ملابسه في طائرة ويتحرش بمضيفاتها بسبب "المواد الإباحية"

اندلاع حريق بحظيرة في المنوفية.. ومالكها يتهم جاره

اندلاع حريق بحظيرة في المنوفية.. ومالكها يتهم جاره

إصابة 6 مواطنين بإطلاق نار بموقع لشركة روسية للتعدين في السودان

إصابة 6 مواطنين بإطلاق نار بموقع لشركة روسية للتعدين في السودان

أول زيارة لحاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام منذ 43 عاما

أول زيارة لحاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام منذ 43 عاما

نائب: القاهرة والرياض قلب العروبة النابض.. وعلاقتهما خاصة وصلبة

نائب: القاهرة والرياض قلب العروبة النابض.. وعلاقتهما خاصة وصلبة

اختيارات الوطن

إكرام الشهيد.. طبع صورته على «تيشيرت»

إكرام الشهيد.. طبع صورته على «تيشيرت»

الهاتف المحمول و«الجينز» الضيق يسببان العقم

الهاتف المحمول و«الجينز» الضيق يسببان العقم

سيلفى للدكتور «كامل» وهو يعزم طلابه على الفطار

سيلفى للدكتور «كامل» وهو يعزم طلابه على الفطار

«عبدالرحمن» شنق نفسه أثناء تقليده فقرات «السيرك»

«عبدالرحمن» شنق نفسه أثناء تقليده فقرات «السيرك»

«اعرف جيشك» مبادرة فنية بمسرح الشباب للاحتفاء بالبطولات

«اعرف جيشك» مبادرة فنية بمسرح الشباب للاحتفاء بالبطولات

الأكثر قراءة

عاجل