غدا.. مؤتمر طبي بأسوان عن جراحة المسالك البولية والمناظير

ينظم قسم المسالك البولية برئاسة الدكتور محمد مصطفي حسين، مؤتمرا طبيا في جراحة المناظير والمسالك البولية، في الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري، بأحد فنادق كورنيش النيل بأسوان بمشاركة جامعات الصعيد، لجراحة المسالك مع الجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية.

ويعقد حسين، مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر الغد الأربعاء، تحت عنوان "الجديد في جراحة المسالك البولية والمناظير" تحت رعاية اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور عبد الله محمود العبيدي مدير مستشفيات أسوان الجامعي، ويشارك فيه جامعات أسوان، جنوب الوادي، سوهاج، أسيوط، المنيا والقصر العيني، وعين شمس، المنصورة، الإسكندرية، قناة السويس.

ويتولى رئاسة المؤتمر الدكتور محمد مصطفى حسين، أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية، جامعة أسوان وسكرتير المؤتمر الدكتور محمد زكي علي الدهشوري، أستاذ المسالك البولية جامعة أسوان.