وزير الاتصالات يفتتح أول مصنع لكابلات الألياف الضوئية بـ30 مليون دولار

افتتح ياسر القاضي، وزير الاتصالات، أمس، المرحلة الأولي من مصنع شركتي هايتكنوفل، وهانج تونج جروب الصينية، في مصر باستثمارات صينية مصرية مشتركة، بحضور السفير الصيني بالقاهرة سونغ آي قوه.

وقال محمد نوفل رئيس مجلس إدارة "هايتكنوفل": "لدينا خبرات في مجال حلول الاتصالات والكابلات تمتد لأكثر من 30 عاما، ونفذنا البنية التحتية التكنولوجيا لعدد من المشروعات الكبرى بالسوق المصري وبعض الدول المجاورة، اعتمادا على قاعدة عريضة من الكوادر الفنية المدربة من الشباب المصري".

أضاف "نوفل" في بيان صادر اليوم: "خلال السنوات القليلة الماضية نمى سوق كابلات الألياف الضوئية في مصر بشكل لافت للنظر، خاصة مع سعي الحكومة والقطاع الخاص الى تطوير البنية التحتية للاتصالات، حيث تساهم كابلات الألياف الضوئية في تقديم خدمات إنترنت أسرع، ما يسمح باستخدام العديد من التطبيقات التكنولوجيا مثل الحوسبة السحابية وتخزين البيانات ونقلها وإنترنت الأشياء".

وأوضح رئيس مجلس الإدارة: "تبلغ استثمارات المصنع نحو 30 مليون دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة جزء منهم استثمارات أجنبية مباشرة، فيما سيسهم المكون المحلي بنسبة جيدة حيث تخطط الشركة إلى مساهمة المكون المحلي في تصنيع الكابلات بنسبة 80% بحلول عام 2021".

ويقام المصنع على مساحة 27 ألف متر مربع بمدينة بدر الصناعية بطاقة أنتاجية تزيد عن 8 آلاف كيلومتر سنويا، وتستهدف الشركة تغطية أحتياجات السوق المصري من كابلات الفايبر فيما تخطط لبدأ التصدير للأسواق الأفريفية منتصف العام المقبل تزامنا مع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع.

من جانبه، أكد جيانلين كيان، رئيس "هانج تونج جروب"، أن إنشاء مصنع جديد لتصنيع الكابلات الضوئية في شمال أفريقيا يعكس خطة توسعنا العالمية، ويؤكد موقع مصر الاستراتيجي بين الأسواق الإقليمية، مضيفا: "نسعى لاتخاذ مصر مقرا رئيسيا للتوسع في تصدير منتجاتنا للقارة السمراء، خاصة ان السوق الافريقي من الأسواق الأكثر نموًا في كابلات الألياف الضوئية على المستوى العالمي".