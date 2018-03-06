إحالة دعوى تطالب بتغيير اسم شارع السفارة الأمريكية لـ"القدس" للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، بتغيير اسم الشارع المتواجدة فيه السفارة الأمريكية إلى شارع "مدينة القدس عربية"، لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى.

وقال المحامي سمير صبري في دعواه "بعد موجة الغضب التي اجتاحت مصر والدول العربية والأجنبية بشأن إعلان الرئيس الأمريكي أن القدس عاصمة لإسرائيل، فأضحى من الواجب تغيير اسم الشارع المتواجدة فيه السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى شارع مدينة القدس".

وأضاف أن ذلك "يُعد أبسط رد على ترامب الذي أعطى ما لا يملك وما ليس من حقه، إعمالا لأبسط المواثيق الدولية، إلى من لا يستحق"، وأن ما قام به الرئيس الامريكى بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل "مُعارض وُمخالف للمواثيق والأعراف الدولية والحقوقية كافة، لأن القدس مدينة مُقدسة للمسلمين والمسيحيين ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون عاصمة للكيان الصهيوني".