تسجيل الدخول

الوطن

برلماني: دعم السيسي في الانتخابات واجب على كل رجل وطني

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد طارق
برلماني: دعم السيسي في الانتخابات واجب على كل رجل وطني

مجلس النواب - صورة أرشيفية

نظم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة جهينة، أكبر مؤتمر جماهيري تشهده سوهاج لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر المؤتمر الذي شارك فيه ما يزيد عن 10 آلاف مواطن، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب في إطار حملة "كلنا معاك من أجل مصر".

وأكد أبو زهاد، خلال كلمته بالمؤتمر، أن دعم الرئيس السيسي في الفترة القادمة واجب على كل رجل وطني محب لهذه الدولة ولاستقرارها، مشيرًا إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات بكل قوة لإعطاء رسالة قوية على ما يحدث في مصر من ترابط بين الشعب وقيادته.

وأضاف نائب جهينة، أن الآلاف من أهالي سوهاج بشكل عام يؤيدون الرئيس السيسي باعتباره أول رئيس يهتم بالصعيد اهتمام حقيقي ووضع الصعيد بشكل عام على خارطة النهضة والتقدم وساعد في وجود مصانع عملاقة لأهالي الصعيد لاستيعاب البطالة الموجودة في الصعيد .

وحضر المؤتمر كل من النائب أحمد هريدي والنائب فيصل الشيباني والنائب هشام الشطوري، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود أحمد مدير إدارة أوقاف جهينة، والعديد من الشخصيات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

أخبار متعلقة
برلماني: دعم السيسي في الانتخابات واجب على كل رجل وطني

برلماني: دعم السيسي في الانتخابات واجب على كل رجل وطني
برلماني: الدستور ليس نص قرأنى يُحظر الاقتراب منه

برلماني: الدستور ليس نص قرأنى يُحظر الاقتراب منه
برلماني: إقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية انتصارا للبرلمان

برلماني: إقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية انتصارا للبرلمان
برلماني يكشف وقائع إهدار مال عام بـ"القومية للأسمنت"

برلماني يكشف وقائع إهدار مال عام بـ"القومية للأسمنت"
برلماني: مركز بدر الطبي بمحافظة البحيرة يقدم خدماته من دار مناسبات

برلماني: مركز بدر الطبي بمحافظة البحيرة يقدم خدماته من دار مناسبات
برلماني: وزير الصحة رفع سعر تذكرة مستشفى 15 مايو بعد تجديدها

برلماني: وزير الصحة رفع سعر تذكرة مستشفى 15 مايو بعد تجديدها

أخبار قد تعجبك

التعليقات

القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز «أوسكار 2018»

أحدث الأخبار

الكنيسة: وصول جثمان الأنبا فام من العاصمة البريطانية لندن اليوم

الكنيسة: وصول جثمان الأنبا فام من العاصمة البريطانية لندن اليوم

"تشريعية النواب" توافق على "الإعدام لمن نفذ عملا إرهابيا بمفرقعات"

"تشريعية النواب" توافق على "الإعدام لمن نفذ عملا إرهابيا بمفرقعات"

إحالة دعوى طرد السفير السوداني من القاهرة لـ"المفوضين"

إحالة دعوى طرد السفير السوداني من القاهرة لـ"المفوضين"

طوارئ بمطار القاهرة الدولي استعدادا لمغادرة ولي العهد السعودي

طوارئ بمطار القاهرة الدولي استعدادا لمغادرة ولي العهد السعودي

السفارة الفرنسية: إضاءة الأهرامات بـ"الوردي" في اليوم العالمي للمرأة

السفارة الفرنسية: إضاءة الأهرامات بـ"الوردي" في اليوم العالمي للمرأة

اختيارات الوطن

«على» ترك مجال المحاسبة للعمل فى تدريب الحيوانات: خليكوا شاهدين يا كلاب على غدر البنى آدمين

«على» ترك مجال المحاسبة للعمل فى تدريب الحيوانات: خليكوا شاهدين يا كلاب على غدر البنى آدمين

بحكم الجيرة والعشرة: أهلى وزمالك.. قهوة واحدة

بحكم الجيرة والعشرة: أهلى وزمالك.. قهوة واحدة

سعف النخيل وجلود الحيوانات وخيوط العنكبوت مصدر إلهام مصممى الأزياء.. خليك مختلف

سعف النخيل وجلود الحيوانات وخيوط العنكبوت مصدر إلهام مصممى الأزياء.. خليك مختلف

22 صورة ترصد تفاصيل زيارة ولي عهد السعودية إلى الكاتدرائية

إكرام الشهيد.. طبع صورته على «تيشيرت»

إكرام الشهيد.. طبع صورته على «تيشيرت»

الأكثر قراءة

عاجل