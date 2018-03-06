برلماني: دعم السيسي في الانتخابات واجب على كل رجل وطني

نظم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب، عن دائرة جهينة، أكبر مؤتمر جماهيري تشهده سوهاج لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحضر المؤتمر الذي شارك فيه ما يزيد عن 10 آلاف مواطن، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب في إطار حملة "كلنا معاك من أجل مصر".

وأكد أبو زهاد، خلال كلمته بالمؤتمر، أن دعم الرئيس السيسي في الفترة القادمة واجب على كل رجل وطني محب لهذه الدولة ولاستقرارها، مشيرًا إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات بكل قوة لإعطاء رسالة قوية على ما يحدث في مصر من ترابط بين الشعب وقيادته.

وأضاف نائب جهينة، أن الآلاف من أهالي سوهاج بشكل عام يؤيدون الرئيس السيسي باعتباره أول رئيس يهتم بالصعيد اهتمام حقيقي ووضع الصعيد بشكل عام على خارطة النهضة والتقدم وساعد في وجود مصانع عملاقة لأهالي الصعيد لاستيعاب البطالة الموجودة في الصعيد .

وحضر المؤتمر كل من النائب أحمد هريدي والنائب فيصل الشيباني والنائب هشام الشطوري، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمود أحمد مدير إدارة أوقاف جهينة، والعديد من الشخصيات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.