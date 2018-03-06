تسجيل الدخول

الوطن

"الخارجية" تحذر المصريين من عروض الاحتراف الوهمية لكرة القدم بتايلاند

منذ 10 دقيقة
كتب: أكرم سامي
"الخارجية" تحذر المصريين من عروض الاحتراف الوهمية لكرة القدم بتايلاند

وزارة الخارجية

حذرت وزارة الخارجية المصريين من عروض الاحتراف الوهمية لكرة القدم في تايلاند، مشيرة إلى تزايد عمليات النصب التي ينساق وراءها الشباب عبر سماسرة ووسطاء كرة القدم المصريين.

وصرح السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه "في ضوء ما رصدته السفارة المصرية في تايلاند مؤخرا من تزايد في عمليات النصب التي ينساق إليها الشباب من سماسرة ووسطاء كرة القدم المصريين، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين التحلي بالحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء عروض الاحتراف الخارجي الوهمية لكرة القدم في تايلاند وعدد من الدول الآسيوية الأخرى".

وأضاف رزق، في بيان للوزارة، أنه "عادة ما يطلب هؤلاء الوسطاء من المواطنين التكفل بتذاكر سفرهم ودفع مبالغ مالية كبيرة كدفعة مقدمة نظير احترافهم، إلا أن الوسطاء لا يوفون بتعهداتهم أو التزاماتهم بتوفير أي عقود احترافية لهؤلاء الشباب، أو حتى تحمل تكاليف إقامتهم أو معيشتهم، ما يضطرهم إلى طلب المساعدة، حيث لا يتبقى لهم إلا خيار العودة إلى أرض الوطن أو البقاء في تايلاند، وتجاوز مدة الإقامة بحثا عن أي فرصة عمل أخرى، الأمر الذي يجعلهم عرضة للوقوع تحت طائلة القانون".

أخبار متعلقة

"المصري للشؤون الخارجية": 3 ملفات رئيسية على مائدة بن سلمان والسيسي

"المصري للشؤون الخارجية": 3 ملفات رئيسية على مائدة بن سلمان والسيسي
مد فترة قبول طلبات الإعارات الخارجية لمعلمي السويس حتى الخميس المقبل

مد فترة قبول طلبات الإعارات الخارجية لمعلمي السويس حتى الخميس المقبل
وزير الخارجية الفرنسي يلتقي شمخاني في طهران

وزير الخارجية الفرنسي يلتقي شمخاني في طهران
رئيس أذربيجان يستقبل وزير الخارجية المغربي

رئيس أذربيجان يستقبل وزير الخارجية المغربي
وزير الخارجية الإماراتي: السعودية ومصر حجرا الأساس في أي بناء عربي

وزير الخارجية الإماراتي: السعودية ومصر حجرا الأساس في أي بناء عربي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

القائمة الكاملة للفائزين بحفل جوائز «أوسكار 2018»

أحدث الأخبار

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون "صندوق تكريم الشهداء"

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون "صندوق تكريم الشهداء"

16 مارس.. اجتماع لوزراء خارجية الدول الراعية لعملية أستانا في سوريا

16 مارس.. اجتماع لوزراء خارجية الدول الراعية لعملية أستانا في سوريا

الكنيسة: وصول جثمان الأنبا فام من العاصمة البريطانية لندن اليوم

الكنيسة: وصول جثمان الأنبا فام من العاصمة البريطانية لندن اليوم

"تشريعية النواب" توافق على "الإعدام لمن نفذ عملا إرهابيا بمفرقعات"

"تشريعية النواب" توافق على "الإعدام لمن نفذ عملا إرهابيا بمفرقعات"

إحالة دعوى طرد السفير السوداني من القاهرة لـ"المفوضين"

إحالة دعوى طرد السفير السوداني من القاهرة لـ"المفوضين"

اختيارات الوطن

«على» ترك مجال المحاسبة للعمل فى تدريب الحيوانات: خليكوا شاهدين يا كلاب على غدر البنى آدمين

«على» ترك مجال المحاسبة للعمل فى تدريب الحيوانات: خليكوا شاهدين يا كلاب على غدر البنى آدمين

بحكم الجيرة والعشرة: أهلى وزمالك.. قهوة واحدة

بحكم الجيرة والعشرة: أهلى وزمالك.. قهوة واحدة

سعف النخيل وجلود الحيوانات وخيوط العنكبوت مصدر إلهام مصممى الأزياء.. خليك مختلف

سعف النخيل وجلود الحيوانات وخيوط العنكبوت مصدر إلهام مصممى الأزياء.. خليك مختلف

22 صورة ترصد تفاصيل زيارة ولي عهد السعودية إلى الكاتدرائية

إكرام الشهيد.. طبع صورته على «تيشيرت»

إكرام الشهيد.. طبع صورته على «تيشيرت»

الأكثر قراءة

عاجل