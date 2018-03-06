"الخارجية" تحذر المصريين من عروض الاحتراف الوهمية لكرة القدم بتايلاند

حذرت وزارة الخارجية المصريين من عروض الاحتراف الوهمية لكرة القدم في تايلاند، مشيرة إلى تزايد عمليات النصب التي ينساق وراءها الشباب عبر سماسرة ووسطاء كرة القدم المصريين.

وصرح السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه "في ضوء ما رصدته السفارة المصرية في تايلاند مؤخرا من تزايد في عمليات النصب التي ينساق إليها الشباب من سماسرة ووسطاء كرة القدم المصريين، تهيب وزارة الخارجية بالمواطنين التحلي بالحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء عروض الاحتراف الخارجي الوهمية لكرة القدم في تايلاند وعدد من الدول الآسيوية الأخرى".

وأضاف رزق، في بيان للوزارة، أنه "عادة ما يطلب هؤلاء الوسطاء من المواطنين التكفل بتذاكر سفرهم ودفع مبالغ مالية كبيرة كدفعة مقدمة نظير احترافهم، إلا أن الوسطاء لا يوفون بتعهداتهم أو التزاماتهم بتوفير أي عقود احترافية لهؤلاء الشباب، أو حتى تحمل تكاليف إقامتهم أو معيشتهم، ما يضطرهم إلى طلب المساعدة، حيث لا يتبقى لهم إلا خيار العودة إلى أرض الوطن أو البقاء في تايلاند، وتجاوز مدة الإقامة بحثا عن أي فرصة عمل أخرى، الأمر الذي يجعلهم عرضة للوقوع تحت طائلة القانون".