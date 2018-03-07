القبض على موظف في "بريد الجيزة" بتهمة الاستيلاء على 331 ألف جنيه

ضبطت شرطة البريد، موظفا بإحدى مكاتب البريد بالجيزة بتهمة تزوير توقيعات الخاصة بكروت صرف معاشات التضامن الاجتماعي بعدد من المواطنين والاستيلاء على 331 ألف جنيه.

كانت معلومات وردت إلى إدارة شرطة البريد تفيد أن "حسام.ي" (44 عاما - موظف بإحدى مكاتب البريد التابعة لمنطقة بريد الجيزة)، بجمع كروت "فيزا" خاصة بصرف معاش التضامن الاجتماعي والرقم السري الخاص بها وقيامه بالصرف وتزوير توقيعات المواطنين على إشعار الصرف دون علمهم والاستيلاء على المبالغ المالية من متحصلات تلك الكروت لنفسه دون وجه حق "مستغلا عدم دراية المستفدين من صرف المعاش".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وباتخاذ اللازم عثر بحيازته على عدد 164 فيزا كارت والمبلغ المالي الذي تمكن من الاستيلاء عليه ويبلغ قيمته 331 ألف جنيه بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.