تسجيل الدخول

الوطن

القبض على موظف في "بريد الجيزة" بتهمة الاستيلاء على 331 ألف جنيه

منذ 23 دقيقة
كتب: محمد سيف
القبض على موظف في "بريد الجيزة" بتهمة الاستيلاء على 331 ألف جنيه

صورة أرشيفية

ضبطت شرطة البريد، موظفا بإحدى مكاتب البريد بالجيزة بتهمة تزوير توقيعات الخاصة بكروت صرف معاشات التضامن الاجتماعي بعدد من المواطنين والاستيلاء على 331 ألف جنيه.

كانت معلومات وردت إلى إدارة شرطة البريد تفيد أن "حسام.ي" (44 عاما - موظف بإحدى مكاتب البريد التابعة لمنطقة بريد الجيزة)، بجمع كروت "فيزا" خاصة بصرف معاش التضامن الاجتماعي والرقم السري الخاص بها وقيامه بالصرف وتزوير توقيعات المواطنين على إشعار الصرف دون علمهم والاستيلاء على المبالغ المالية من متحصلات تلك الكروت لنفسه دون وجه حق "مستغلا عدم دراية المستفدين من صرف المعاش".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وباتخاذ اللازم عثر بحيازته على عدد 164 فيزا كارت والمبلغ المالي الذي تمكن من الاستيلاء عليه ويبلغ قيمته 331 ألف جنيه بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

أخبار متعلقة

مواجهة تهمة تزوير الانتخابات ب«الصمت»

مواجهة تهمة تزوير الانتخابات ب«الصمت»
صرف قاضى «تزوير الرئاسية» بعد التحقيق معه فى تهمة اختلاس أوراق من القضية

صرف قاضى «تزوير الرئاسية» بعد التحقيق معه فى تهمة اختلاس أوراق من القضية
براءة طارق طلعت مصطفى من تهمة تزوير "شيك"

براءة طارق طلعت مصطفى من تهمة تزوير "شيك"
اليوم.. محاكمة توفيق عكاشة في تهمة تزوير شهادة الدكتوراه

اليوم.. محاكمة توفيق عكاشة في تهمة تزوير شهادة الدكتوراه

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الزمالك تحت وصاية وزارة الرياضة

أحدث الأخبار

سوركوش: 1.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتحديث النظام الضريبي بمصر

سوركوش: 1.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتحديث النظام الضريبي بمصر

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار البحرين

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار البحرين

الأمم المتحدة تتهم دمشق بالتخطيط لما يشبه "نهاية العالم"

الأمم المتحدة تتهم دمشق بالتخطيط لما يشبه "نهاية العالم"

برلماني: زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تؤكد أن مصير الدولتين واحد

برلماني: زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر تؤكد أن مصير الدولتين واحد

وكيل أوقاف الإسكندرية يلقي محاضرة عن القيم الإنسانية في الإسلام

وكيل أوقاف الإسكندرية يلقي محاضرة عن القيم الإنسانية في الإسلام

اختيارات الوطن

اقتصاد وفن ودين.. زيارة مثمرة لولي العهد السعودي إلى القاهرة

اقتصاد وفن ودين.. زيارة مثمرة لولي العهد السعودي إلى القاهرة

"موعد مع الأنتخة".. 21 إجازة رسمية في 2018

"موعد مع الأنتخة".. 21 إجازة رسمية في 2018

«على» ترك مجال المحاسبة للعمل فى تدريب الحيوانات: خليكوا شاهدين يا كلاب على غدر البنى آدمين

«على» ترك مجال المحاسبة للعمل فى تدريب الحيوانات: خليكوا شاهدين يا كلاب على غدر البنى آدمين

بحكم الجيرة والعشرة: أهلى وزمالك.. قهوة واحدة

بحكم الجيرة والعشرة: أهلى وزمالك.. قهوة واحدة

سعف النخيل وجلود الحيوانات وخيوط العنكبوت مصدر إلهام مصممى الأزياء.. خليك مختلف

سعف النخيل وجلود الحيوانات وخيوط العنكبوت مصدر إلهام مصممى الأزياء.. خليك مختلف

الأكثر قراءة

عاجل