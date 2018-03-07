تسجيل الدخول

الوطن

وزير المالية: 18 مليار دولار إيرادات السياحة.. ونحارب التضخم

منذ 22 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
وزير المالية: 18 مليار دولار إيرادات السياحة.. ونحارب التضخم

وزير المالية عمرو الجارحي

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الاقتصاد تعافى خلال المرحلة الراهنة بعد فترات عصيبة، مؤكدا أن إيرادات السياحة حاليا بلغت 18 مليار دولار مقارنة بـ20 مليارا في 2010، مشيرا إلى أن وزارته تسعى إلى اتباع سياسات لمحاربة التضخم والوصول لأرقام مقبولة.

وأكد الجارحي، خلال كلمته بمؤتمر مكافحة التهرب الضريبي الذي تعقده وزارة المالية بالتعاون مع منظمه التعاون الاقتصادي (OECD)، أن الجزء المهم من انعقاد المؤتمر هو مكافحة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات مع الشركات متعددة الجنسية؛ لجمع المزيد من الإيرادات في المستقبل وتطبيق نظام ضريبي شامل.

أخبار متعلقة
وزير المالية: 18 مليار دولار إيرادات السياحة.. ونحارب التضخم

وزير المالية: 18 مليار دولار إيرادات السياحة.. ونحارب التضخم
وزير المالية: نحتاج إلى التوسع في مواجهة التهرب الضريبي

وزير المالية: نحتاج إلى التوسع في مواجهة التهرب الضريبي
وزير المالية: نسعى لتعزيز الوعاء الضريبي عبر التشريعات

وزير المالية: نسعى لتعزيز الوعاء الضريبي عبر التشريعات
وزير المالية بمؤتمر "OECD": مصر في حاجة إلى تعزيز السياسة الضريبية

وزير المالية بمؤتمر "OECD": مصر في حاجة إلى تعزيز السياسة الضريبية
وزير المالية: تسليم الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس

وزير المالية: تسليم الموازنة الجديدة للبرلمان نهاية مارس
وزير المالية ينفي لـ"الوطن" تحديد الدولار في الموازنة عند 17.5 جنيه

وزير المالية ينفي لـ"الوطن" تحديد الدولار في الموازنة عند 17.5 جنيه
غدا.. وزير المالية يشارك في مؤتمر دولي عن المعايير الحديثة للضرائب

غدا.. وزير المالية يشارك في مؤتمر دولي عن المعايير الحديثة للضرائب
رئيس الوزراء يقبل استقالة نائب وزير المالية

رئيس الوزراء يقبل استقالة نائب وزير المالية
أسرار استقالة نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية

أسرار استقالة نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الزمالك تحت وصاية وزارة الرياضة

أحدث الأخبار

مصرع 3 عسكريين إثر حادث تصادم بالكويت

مصرع 3 عسكريين إثر حادث تصادم بالكويت

العبد: "دينية النواب" تبحث إعداد تشريع لتجديد الخطاب الديني

العبد: "دينية النواب" تبحث إعداد تشريع لتجديد الخطاب الديني

النيابة تكلف المباحث بالتحري في "شغب أولتراس أهلاوي" باستاد القاهرة

النيابة تكلف المباحث بالتحري في "شغب أولتراس أهلاوي" باستاد القاهرة

سوركوش: 1.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتحديث النظام الضريبي بمصر

سوركوش: 1.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتحديث النظام الضريبي بمصر

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار البحرين

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار البحرين

اختيارات الوطن

اقتصاد وفن ودين.. زيارة مثمرة لولي العهد السعودي إلى القاهرة

اقتصاد وفن ودين.. زيارة مثمرة لولي العهد السعودي إلى القاهرة

"موعد مع الأنتخة".. 21 إجازة رسمية في 2018

"موعد مع الأنتخة".. 21 إجازة رسمية في 2018

«على» ترك مجال المحاسبة للعمل فى تدريب الحيوانات: خليكوا شاهدين يا كلاب على غدر البنى آدمين

«على» ترك مجال المحاسبة للعمل فى تدريب الحيوانات: خليكوا شاهدين يا كلاب على غدر البنى آدمين

بحكم الجيرة والعشرة: أهلى وزمالك.. قهوة واحدة

بحكم الجيرة والعشرة: أهلى وزمالك.. قهوة واحدة

سعف النخيل وجلود الحيوانات وخيوط العنكبوت مصدر إلهام مصممى الأزياء.. خليك مختلف

سعف النخيل وجلود الحيوانات وخيوط العنكبوت مصدر إلهام مصممى الأزياء.. خليك مختلف

الأكثر قراءة

عاجل