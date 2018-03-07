وزير المالية: 18 مليار دولار إيرادات السياحة.. ونحارب التضخم

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الاقتصاد تعافى خلال المرحلة الراهنة بعد فترات عصيبة، مؤكدا أن إيرادات السياحة حاليا بلغت 18 مليار دولار مقارنة بـ20 مليارا في 2010، مشيرا إلى أن وزارته تسعى إلى اتباع سياسات لمحاربة التضخم والوصول لأرقام مقبولة.

وأكد الجارحي، خلال كلمته بمؤتمر مكافحة التهرب الضريبي الذي تعقده وزارة المالية بالتعاون مع منظمه التعاون الاقتصادي (OECD)، أن الجزء المهم من انعقاد المؤتمر هو مكافحة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات مع الشركات متعددة الجنسية؛ لجمع المزيد من الإيرادات في المستقبل وتطبيق نظام ضريبي شامل.