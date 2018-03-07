مصدر عن اتهامات "مكملين": نشر أخبار كاذبة وانضمام لجماعة غير قانونية

قالت مصادر قضائية إن المتهمين في قضية قناة "مكملين" يواجهون اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون.

وأوضحت المصادر، أن التحقيقات في القضية المتهم فيها عدد من المتهمين بينهم الصحفيان حسام السويفي وأحمد عبدالعزيز وآخرين لم تنته حتى الآن مشيرة إلى أن النيابة تعقد جلسات تحقيق متتالية مع جميع المتهمين فيها.

يذكر أن السويفي وعبدالعزيز ألقي القبض عليهما من أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة في أثناء وقفة احتجاجية نظمت بالنقابة اعتراضا على قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة بينما تضمنت القضية أن القبض عليهما تم في مكان آخر غير نقابة الصحفيين وهو ما نفاه دفاعهما في التحقيقات وشدد على أن القبض تم من أمام النقابة.